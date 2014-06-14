- Сейчас очень сложно найти рабочих, в особенности пастухов, - рассказал один из фермеров района. - К примеру, недавно был случай в районе, когда пастух обокрал своих хозяев, и это несмотря на то, что ему ежемесячно платили зарплату 70-80 тысяч тенге, он получал согым, работодатели помогли ему провести свадьбу, единовременно выплатив 250 тысяч тенге, тем не менее на протяжении нескольких месяцев он украл у своего хозяина несколько десятков мелкого рогатого скота. Были созданы все условия, и мы уже не понимаем, как так могло произойти. По словам фермера, они сравнивали заработные платы, и выяснилось, что даже в городе не все столько зарабатывают. Вот только желающих работать на поле очень мало. - К сожалению, такие факты в области есть, - ответил Нурлан НОГАЕВ. - Объезжая районы, я часто слышу, что сложно найти рабочих на ферму. Это сложно объяснить. Создаются рабочие места, там же все условия, сейчас фермеры проводят на точки свет, газ и воду, без этого уже никак, все привыкли к благам, но при этом люди не идут на эти рабочие места. Иждивенческий настрой тоже встречается. Как-то на совещании в одном из районов области ко мне обратился один человек с просьбой трудоустройства, когда я спросил, какой у него есть опыт работы и куда он обращался ранее, он мне ответил: «Мне предлагают работу из биржи, но я не хочу такую, она для меня не приемлема, в общем я ею брезгаю». Вы представляете? Как такое возможно? Сидит без работы, еще и выбирает, то ему нравится, это не нравится. Руки человека кормят – работать нужно! Сейчас, учитывая привлекательность области в разведении животноводства, в регион приезжают разводить скот наши отечественные инвесторы, которые понимают окупаемость данного бизнеса и вкладывают свои деньги на развитие животноводства. Это бизнесмены Южного, Восточного Казахстана и приграничных областей. Как рассказал аким, в городе есть большие производственные площади завода "Омега". Сейчас на его базе началось строительство отделения Кентауского трансформаторного завода в Уральске. - Так вот, посещая строительство, я поинтересовался, сколько человек работают на стройке. ответили, что около 100. И все местные, спросил я. Нет, оказалось, что 70 человек из Южного Казахстана и только 30 из Уральска. С чем это связано? Как мне ответили, никто не хочет работать за 70-80 тысяч тенге в месяц, и им пришлось брать из других регионов страны. Еще несколько инвесторов, учитывая данную проблему, обратились ко мне с просьбой при строительстве откормочных комплексов в области привлечь пастухов из Монголии или Китая. С ними у нас ничего общего, только из коммерческих соображений. Они будут у нас только работать за заработную плату, мы, говорит, готовы перевести на пастбища несколько семей, потому что они хорошо работают, не ленятся! Вы понимаете, до чего мы докатились? Нужно менять самосознание, не нужно брезгать никакой работой, – сказал Нурлан НОГАЕВ. Глава региона в своем выступлении в Букейординском районе, куда он отправился после совещания в Жангалинском районе, отметил, что на душу населения Букейординского района приходится 4,5 головы условной живности, что является одним из высоких показателей в области. - В районе динамично развивается животноводство, природно-климатические условия позволяют вам чуть ли не круглогодично скотину выгонять на выпас на поле, чего нет в других районах. Но в то же время мы сегодня приехали сюда, чтобы разъяснить вам о реализующихся программах в сельском хозяйстве, условиями которых вы можете воспользоваться, – сказал Нурлан НОГАЕВ крестьянам района. Как известно, Букейординский район является самым отдаленным районом в области. От областного центра район отделяет 600 километров. - Мы должны понимать все преимущества нашей области, карантин от ящура в нашей области был снят только осенью прошлого года, а вспомните, какие из-за этого были трудности, мы не могли экспортировать мясо (вспышка ящура в ЗКО была зафиксирована в поселке Тыналиево в 2011 году - прим.автора). После мы говорили о завезённом дешёвом некачественном мясе извне, и этот вопрос решили, говорили о закупе по маленькой цене на откормочной площадке в Янайкино, и этот вопрос решен. Конечно, все решалось не один день, но все мы стали свидетелями изменений в положительную сторону. Сейчас на уровне правительства поставлен вопрос о возврате полигонных земель - это около 1 миллиона гектаров. Также решается вопрос строительства дороги в Букейординский район. Решается вопрос разработки месторождения на горе Жаман тау, где мы имеем большие запасы щебня, которые в первую очередь помогут нам снизить стоимость дороги в вашем направлении, - рассказал аким области.