Иллюстративное фото с сайта lada.kz Иллюстративное фото с сайта lada.kz Наводнение в Атырауской области ожидается из-за подъема уровня воды в Каспии, сообщает корреспондент Tengrinews.kz  со ссылкой на областной акимат. Местный департамент по ЧС предупредил, что 15 и 16 июня уровень воды в Каспии может подняться выше критической отметки. Наводнения в Атырауской области в первую очередь следует опасаться жителям прибрежных населенных пунктов, в частности, поселка Пешного. Отмечается, что вода может затопить 5-7 километров побережья. В акимате провели экстренное совещание. Жителям Еркингалинского, Атырауского, Кенузекского, Дамбинского сельских округов, а также сел Зинеден и Жанбай просят быть готовыми к возможной эвакуации - им необходимо собрать документы, одежду первой необходимости и продукты питания. В последний раз сильное наводнение в Атырауской области ожидалось три года назад. Местные службы экстренного реагирования были приведены в режим повышенной готовности после того, как в Индерский и Махамбетский районы начала прибывать паводковая вода. Был создан резерв ГСМ и продуктов питания. По прогнозам синоптиков, уровень воды в Урале во время паводков мог подняться на 4-4,5 метра. Однако тогда ситуация разрешилась благополучно.  