Аида Калиева и Никита Пресняков. Фото с сайта Tengrinews.kz Об этом стало известно из личной страницы казахстанки в Instagram, сообщает Tengrinews.kz. На вопрос одного из подписчиков о ее отношениях с внуком примадонны российской эстрады девушка ответила: "Мы расстались и каждый из нас счастлив в других отношениях". На вопросы о том, по каким причинам пара разошлась, Аида не ответила. Добавим, что Никита Пресняков опубликовал в социальных сетях совместное фото с другой девушкой, предположительно, его новой возлюбленной. На фотографиях она подписана как Алена Краснова. Напомним, знакомство Никиты Преснякова и Аиды Калиевой произошло несколько лет назад в Нью-Йорке. Впервые они появились на публике вместе в 2010 году, на премьере нового фильма Тимура Бекмамбетова. В Сети ходило множество слухов о том, что Никита Пресняков и Аида Калиева вот-вот поженятся, однако молодой человек подтвердил информацию о помолвке только в апреле 2013 года. Никита сделал предложение руки и сердца в Дубаи, во время "подводного ужина". К паре подплыл аквалангист с табличкой, на которой Аиде было предложено выйти за Никиту замуж. Девушка ответила согласием. О дате свадьбы тогда не сообщалось, пара планировала пожениться только тогда, когда интерес публики к ней спадет.