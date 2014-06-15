Авария произошла сегодня, 15 июня, примерно в12 часов дня на перекрестке проспекта Евразия и улицы Мухита возле торгового центра «Alem Plaza». dtp2 По словам очевидцев, автомобиль Volkswagen Passat двигался в сторону кинотеатра «Галактика», как вдруг неожиданно изменил свой маршрут, выехал на встречную полосу и въехал в бок проезжающего по своей полосе автомобиля Nissan. - Он на встречную полосу вылетел неожиданно, - рассказал водитель Nissan. - Он не пытался развернуться, а просто выехал, догнал меня и врезался. От удара машина врезалась в бордюр и перевернулась на бок. Прибывшая на место происшествия машина скорой помощи госпитализировала водителя Nissan. - Состояние пострадавших стабильное, - рассказала врач скорой помощи. - Есть небольшое сотрясение. Мы сделали перевязку водителю автомашины Nissan и госпитализируем его. Водитель "Фольксвагена" пожаловался на боли в грудной клетке прохожим, они вызвали для него скорую помощь, врачи которой после недолго осмотра увезли мужчину. -Мы забираем водителя в больницу для более детального обследования, - прокомментировал врач. На месте происшествия работают сотрудники управления административной полиции ДВД ЗКО. dtp5   dtp4dtp     Фото Медета Медресова