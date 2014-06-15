ЧП произошло утром 15 июня, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pojar4 В пятиэтажном доме по улице Трудовая в поселке Деркул горели два балкона, расположенные друг над другом на первом и втором этажах. - Он ( жилец квартиры на втором этаже-прим.автора) , видимо, курил на балконе, - рассказала хозяйка квартиры на первом этаже Жанылсын. - И из-за этого возгорание произошло. У него там ацетон стоит, хорошо хоть не взорвались! - Огонь пошел с первого этажа, - опровергает ее версию хозяин квартиры на втором этаже, Юрий. - У меня банки с красками стояли, которые я закупил для ремонта, пламя их затронуло и произошел взрыв. Хорошо огонь в дом не пошел. Люди говорят, что возгорание началось снизу, даже не на первом этаже, а под ним. Но там только труба отопления и все, что там могло загореться, не представляю. В результате возгорания пострадали балконы квартир первого и второго этажа, чтобы огонь не проник в дом, жильцам многоэтажки пришлось поливать водой балконные двери до приезда пожарных. - Сообщение о пожаре поступило в 10 часов 39 минут, - рассказала старший инженер ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Айымжан ЛУКПАНОВА . - Пожарные прибыли на место спустя 4 минуты. На месте возгорания работали три единицы спецтехники с 6 части, которая находится в поселке Деркул, также приезжала машина с автолестницей из города. Огонь потушили в 11:17, пострадали личные вещи, находившиеся на балконе. Общая площадь пожара составила 9 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются. pojar3   pojar2   pojar1   Медет Медресов Фото автора