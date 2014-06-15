Сегодня, 15 июня, в рамках игр Первой лиги уральский «Акжайык» принимал дома «Махтаарал» из одноименного сельского округа ЮКО. futbol4 Напомним, эта вторая игра под руководством нового тренера – Сергея ВОЛГИНА, перед которым поставлена задача вывести уральский клуб в премьер–лигу. Футболисты «Акжайыка» начали игру довольно резво - уже на первых минутах мяч начал пролетать в опасной близости от ворот голкипера «Махтаарала» Мейрали ЛАМАЕВА.  На 23 минуте нападающий «Акжайыка» Николай ЗАБРОДИН открывает счет–1:0. Стоит отметить уверенную игру вернувшегося в родной клуб Сергея ШЕВЦОВА, который в первом тайме единолично доминировал в центре поля, буквально не оставляя ни единого шанса оппонентам. На 44 минуте защитники «Махтаарала» опасно сфолили на новичке «Акжайыка» Боруте СЕМЛЕРЕ прямо возле линии штрафной, но забить со штрафного нашим игрокам не удалось. Во втором тайме «Акжайык» вышел в качестве победителя, это было заметно и по спокойной, уверенной игре футболистов, и по их готовности брать игру на себя в самые опасные моменты. Без особой суеты и возни уральские футболисты подбирали ключ к воротом «Махтаарала», раз за разом заставляя нервничать голкипера гостей. И в конце второго тайма им это удалось. Вратарь «Махтаарала» сфолил в своей штрафной на Боруте СЕМЛЕРЕ, судья назначил пенальти, которое с блеском реализовал Алексей МАЛЬЦЕВ–2:0. Спустя пару минут ворота гостей поразил Иван АНТИПОВ, но судья гол не засчитал, решив что уральский футболист был в офсайде, и в итоге игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Акжайыка». Несмотря на то, что «Махтаарал» является аутсайдером первой лиги, и только в прошлом году получил статус профессионального клуба, стоит отметить, что игра «Акжайыка» изменилась в лучшую сторону. Футбол в исполнении наших ребят стал более индивидуальным и оттого зрелищным. futbol   futbol1futbol2   futbol3   Фото автора