Источник: dni.ru Лидер группы Rolling Stones Мик Джаггер нашел новую любовь. Ей стала 27-летняя балерина Мэлани Хэмрик. У лидера рок-группы Rolling Stones Мика Джаггера новая пассия. Личность подружки Джаггера установили британские СМИ. Это – 27-летняя американская балерина Мэлани Хэмрик. Они познакомились в марте во время выступления Rolling Stones в Токио. В британских газетах были опубликованы фотографии Мика Джаггера на балконе цюрихской гостиницы с неизвестной молодой женщиной. Первоначально они сообщили, что незнакомка – официантка одного из ресторанов этого города. Однако все основные лондонские еженедельники вышли со статьями, в которых не только названо ее имя, но и приведены неожиданные факты отношений между 70-летним исполнителем и его новой подругой. Как оказалось, они встретились за 11 дней до самоубийства предыдущей пассии Мика Джаггера – дизайнера Лорен Скотт. Мэлани Хэмрик танцует в Театре американского балета. Она участвовала в постановке "Щелкунчике" в Токио, когда там проходили гастроли Rolling Stones. "Джаггер и Хэмрик встретились в Токио 6 марта, – пишет газета Sunday Mirror. – Балерина присутствовала на концерте, а затем была приглашена для встречи с группой. Так они и познакомились". По данным газеты, квартира Хэмрик в Нью-Йорке находится в непосредственной близости от квартиры Лорен Скотт. Последняя покончила жизнь самоубийством в ней 17 марта. Неизвестно, знала ли 49-летняя Скотт о встрече Джаггера и Хэмрик. Как писали Дни.Ру, в конце мая 2014 года 70-летний рокер Мик Джаггер стал прадедушкой. 21-летняя внучка солиста легендарного коллектива The Rolling Stones Ассизи Джаггер родила девочку. Один из самых эпатажных рокеров планеты, который, по некоторым данным, переспал почти с пятью тысячами женщин, по словам окружения музыканта, необычайно счастлив, что у него появился первый правнук. dni.ru