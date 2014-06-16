ШЛЕМ THERADOME ЛЕЧИТ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Источник: hi-news.ru
Около 1,5 миллиарда людей во всем мире страдают от выпадения волос. Одна калифорнийская компания нашла решение этой проблемы – она разработала шлем, который стимулирует рост волос холодными лазерами.
Производитель считает Theradome единственным подобным устройством для использования в домашних условиях. Однако за возможность вернуть утраченную шевелюру пациенту придется заплатить 795 долларов.
Сообщается, что устройство не только поможет его носителю вырастить новые здоровые волосы, но также вдвое увеличить размер фолликулов оставшихся волос и даже остановить облысение, пишет газета The Daily Mail.
Теперь вернуть потерянные волосы можно удобным и доступным способом, — говорится на сайте компании.
До этого времени холодная лазеротерапия использовалась только в специализированных клиниках. Theradome позволяет ощутить все преимущества этой технологии у себя дома. Высокоэффективные холодные лазеры практически не выделяют тепло, освещая кожу головы максимальным количеством света.
Theradome использует 80 лазеров для охвата 582 из 720 квадратных сантиметров площади головы среднестатистического человека. Один сеанс длится 20 минут. Всего требуется два сеанса в неделю. Курс рассчитан на 50 недель.
В течение первых 18-24 недель регулярного использования Theradome останавливает выпадение волос. После 28 недель возобновляется рост волос за счет увеличения притока крови к коже головы и волосяным фолликулам, усиления микростимуляции и улучшения клеточного метаболизма. Регулярное использование шлема на протяжении 50 недель, как обещает производитель, увеличит толщину и длину волос, снизит зуд и воспаление. Волос на голове станет больше.
Шлем разработал Тамим Хамид, бывший ученый NASA, а ныне основатель и глава Theradome. Идея разработки средства против облысения появилась, когда исследователь начал терять волосы в возрасте 32 лет.
По словам Хамида, лазерный шлем можно использовать вместе с другими средствами для восстановления волос, а также после применения химиотерапии.
