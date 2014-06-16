Сегодня, 16 июня в 9 часов утра на главной площади города началась репетиция выпускного бала, поэтому участок проспекта Достык от улицы Досмухамедова до улицы Молдагалиева закрыт. Сколько времени займет репетиция, пока неизвестно. На площади собралось около 300 выпускников, которые репетируют школьный вальс. - Нам здесь объясняют, где какая школа будет стоять, как будет проходить возложение цветов, а самое главное вручение знака отличия "Алтын белгi", - рассказала. Всего в этом году уральские школы окончили 1475 выпускников.