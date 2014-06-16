Кто зарабатывает деньги в компании? Мы все прекрасно знаем – это делает команда владельцев и работников. Важное решение выделять средства из специального фонда на обеспечение порядка и чистоты внутри и вокруг компании мы приняли все вместе. Потому что в «АвтоМаге» сотрудники осознают свою значимость и принимают активное участие в распределении заработанных средств. Отсюда – правильное понимание ситуации, когда всю новую технику, оборудование, мебель люди получают не во временное пользование, а на самом деле сразу становятся хозяевами. Поэтому и относятся к имуществу по-хозяйски бережно. Удобства и комфорта как для работников, так и для покупателей на любом предприятии нельзя добиться без чистоты. Всеми силами нужно добиваться порядка сначала – в семье, потом – на работе, а затем – в городе или родном селе. Когда дома у человека чисто и уютно, он перенесет эти требования в офис и на производство. К сожалению, не все люди пока понимают важность соблюдения чистоты и порядка. В таких случаях образцом правильного поведения для работников должен являться владелец. Именно с него берут пример сотрудники, у него учатся порядку и дисциплине. В «АвтоМаге» принято, что каждый работник компании «АвтоМаг» один раз в неделю сам наводит порядок на своем рабочем месте, помимо уборки техперсонала. Весь коллектив участвует в программе благоустройства здания компании и нашей территории. Забота о собственном доме и дворе распространяется на рабочее пространство, а потом уже и на весь город. Уверена, что такой подход напрямую сказывается на результатах бизнеса, поэтому требование порядка и чистоты должно стать обязательным для всех предприятий. Какой самый эффективный способ добиться желаемого для руководителя? Стать примером того, чего ты добиваешься от своих работников. Проверено на себе, если руководитель является для коллектива образцом для подражания, не нужно будет никому ничего доказывать на словах. Просто демонстрируйте своим видом, чистотой рабочего кабинета, поведением то, чего вы ожидаете от работников, и правила постоянного порядка начнут действовать. С этого начинали мы сами, развивая свое дело, наращивая производственные объемы, неизменно придерживались принципа: «деньги любят порядок», по-другому работать «АвтоМаг» просто не умеет. Казалось бы, ничего сложного, но попробуйте нарушить его, и это сразу скажется на бизнесе. Ожидая от работников продуктивного труда, в первую очередь, его нужно обеспечить рабочим местом, научить содержать его в чистоте. Помимо этого, создать условия для перекусов и чаепитий в комфортной зоне, удаленной от рабочих помещений. Вспомните свои неприятные наблюдения, когда вас обслуживали жующие продавцы. Еда и посуда на рабочем месте – это неуважение к клиенту. Эти недопустимые нарушения этики нужно исключать с самого начала работы предприятия. Создать отличные условия на своем предприятии - во многом задача владельца бизнеса.