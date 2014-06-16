Иллюстративное фото с сайта lipetskmedia.ru Иллюстративное фото с сайта lipetskmedia.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Примерно в 14 часов дня 14 июня возле кафе "Экспресс" в селе Подстепное Теректинского района был задержан 20-летний парень. - Предварительно при проведении оперативной закупки подозреваемый сказал, что может предоставить еще 6 килограммов марихуаны, - рассказал начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО Андрей ХЛЕВИН. По словам начальника УБН, 14 июня молодой человек, который, кстати, работает консультантом в "Технодоме", сбыл сотрудникам полиции чуть больше 6 килограммов не высушенной марихуаны, и был задержан на месте. Подозреваемый водворен в ИВС, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 259 УК РК - "Незаконные приобретение, перевозка или хранение в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере".