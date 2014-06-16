«Газпром» перевел «Нафтогаз Украины» на режим предоплаты поставок российского газа. Как и было прописано в контракте, решение вступило в силу с 10:00 мск понедельника. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на сообщение компании. «Решение принято по причине хронических неплатежей "Нафтогаза Украины". Просроченная задолженность компании за поставленный российский газ составляет 4,458 миллиарда долларов: 1,451 миллиарда долларов — за ноябрь-декабрь 2013 года и 3,007 миллиарда долларов — за апрель-май 2014 года», — говорится в сообщении «Газпрома». Отмечается, что по предварительному счету за июнь платежи также не поступали. Таким образом, с этого дня Украина будет получать российский газ только в оплаченных объемах. По словам российского вице-премьера Аркадия Дворковича, решение о дальнейших действиях России будет принято после доклада председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера президенту Владимиру Путину, сообщает ИТАР-ТАСС. Последние переговоры по газовому вопросу закончились в Киеве около 2:30 мск в ночь на 16 июня. В них участвовали еврокомиссар Гюнтер Эттингер, Алексей Миллер и премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По итогам переговоров официальный представитель российского газового холдинга Сергей Куприянов заявил, что Россия ожидает оплату задолженности за газ в размере 1,9 миллиарда долларов до 10 часов по московскому времени 16 июня. В противном случае поставки газа на Украину будут переведены на режим предоплаты.