МИД России направил Киеву ноту с требованием наказать виновных в нападении на российское посольство. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил журналистам в воскресенье, 15 июня, передает ИТАР-ТАСС.

«В том, что касается вакханалии, устроенной молодчиками с неонацистскими и прочими неприличными лозунгами в отношении российского посольства, то направлена официальная нота в МИД Украины в требованием выявить и наказать виновных, возместить причиненный серьезный ущерб», — рассказал Лавров. По его словам, Москва намерена добиваться «внятной реакции» со стороны украинских коллег. Комментируя заявления исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы, Лавров отметил, что его украинский коллега вышел за рамки приличий. «Я понимаю, что у него есть у кого поучиться. Потому что те, кто активно поддерживает нынешние украинские власти в Вашингтоне, тоже не чураются такого крепкого словца, но тем не менее, все-таки дипломат, которым является Дещица, должен выражения выбирать», — рассказалотметил глава МИД России. Лавров выразил сомнение в том, что после случившегося Дещица сможет и дальше работать с российскими дипломатами. Лавров возложил ответственность за нападение на российское посольство на бойцов батальона «Азов», который финансируется главой Днепропетровской области Игорем Коломойским. Лавров также предположил, что целью протестующих мог быть физический захват дипмиссии. Министр не исключает, что собравшиеся вокруг здания готовились к кровопролитию. Такой же точки зрения придерживается посол России на Украине Михаил Зурабов, который в тот момент находился в здании посольства. В интервью телеканалу НТВ он заявил, что митингующие были готовы в случае необходимости штурмовать здание. «Если бы проход на территорию посольства состоялся, то я думаю, что без жертв бы не обошлось», — рассказалрассказал посол. Свыше сотни активистов окружили здание российского посольства вечером в субботу. Митингующие забросали здание камнями и дымовыми шашками, заблокировали въезд и выезд автомобильными покрышками. Митингующие сорвали российский триколор с флагштока во дворе диппредставительства. В результате нападения в здании выбиты стекла, пострадали также автомобили сотрудников посольства. Несколько протестующих были задержаны киевской милицией, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава МИД Украины Андрей Дещица приехал поддержать манифестантов. Разговаривая с протестующими, министр нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.