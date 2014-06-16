В центре Актобе произошла авария, в результате которой автомобиль Lexus, оформленный под свадьбу, рухнул в реку Саздинка. Как сообщили в водно-спасательной службе ДЧС Актюбинской области, водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения. В салоне машины находились жених и невеста. Инцидент произошел в субботу примерно в девять часов вечера  в районе торгово-развлекательного центра «Mega Актобе». - Водитель и четверо пассажиров автомобиля не пострадали. Они самостоятельно выбрались из машины на берег, а автомобиль из воды вытащили сотрудники водно-спасательной службы, - сообщила корреспонденту портала «Мой ГОРОД» эксперт-спасатель Оксана КИЧИГИНА. По её словам, предположительно, авария произошла из-за того, что пьяный водитель ехал на очень большой скорости и не справился с рулевым управлением. - Очевидцы утверждали, что скорость составляла около 180 километров в час. Водителя с места происшествия увезли представители правоохранительных органов, для выяснения всех обстоятельств. Фото "МГ" предоставлено водно-спасательной службой ДЧС Актюбинской области