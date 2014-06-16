Сегодня, 16 июня, в Уральском городском уголовном суде под председательством судьи Варвары ДМИТРИЕНКО состоялось оглашение приговора по делу о незаконном перегоне машин из Белоруссии. Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dmitrienko По делу проходили трое обвиняемых. - КЕНЖАЛИЕВА, АБДАЛИЕВА в совершении преступлений, предусмотренных ст. 209 ч. 2 - "Экономическая контрабанда", ст. 325 ч. 3 - "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов" и ст. 193 ч. 2 - "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем", признать невиновными и оправдать. Меру пресечения для КЕНЖАЛИЕВА - арест - отменить и отпустить в зале суда немедленно. ЕРЖАНОВА отпустить из-под подписки о невыезде, освободить имущество из-под залога, а именно автомобиль Opel Astra, - сообщила судья ДМИТРИЕНКО. Также суд признал невиновным и оправдал Нурбекена ЕРЖАНОВА по ст. 209 ч.2, ст. 325 ч.3, ст. 193 чю 2 УК РК в связи с недоказанностью вины. К слову, помощник прокурора просила для подсудимых по два года лишения свободы.