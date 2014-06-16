Сегодня, 16 июня, председатель президиума национальной палаты предпринимателей(НПП) Казахстана Тимур КУЛИБАЕВ приехал в ЗКО с рабочим визитом. Он осмотрел два предприятия Уральска и встретился с местными бизнесменами.
Бегло осмотрев упаковочные и мясные цеха фабрики, и одобрительно кивнув директору «Кублея», который рассказал ему о высокой заработной плате своих подчиненных, КУЛИБАЕВ направился в «ОралМедРегион», где ему показали производство аппарата искусственной вентиляции легких.
После в конференц-зале «Park Hotel» состоялось заседание с участием крупных предпринимателей. Тимур КУЛИБАЕВ рассказал им, что сделала НПП за год.
— Мы подписали соглашение о сотрудничестве с генеральной прокуратурой, финансовой полицией, — рассказал председатель НПП — Это очень большая работа. Сейчас я думаю гораздо меньше давления на бизнес со стороны правоохранительных органов, и в этом состоит в том числе и наша заслуга. Можно сказать, что интересы бизнеса на республиканском уровне хорошо представлены, теперь наша задача состоит в том, чтобы эту работу наладить в регионах. В будущем мы хотим отказаться от традиционных проверок малого и среднего бизнеса, заменив их на более легкие для предпринимателей.
Тимур КУЛИБАЕВ отметил, что бизнес должен активно включиться в процесс совместного управления с госорганами и институтами развития. В частности, он сказал, что в регионе сотрудники НПП должны работать с акиматами различных уровней для облегчения деятельности предпринимателей.
— Вопросы торговли, строительства и земли можно решать на месте их возникновения, — уверен КУЛИБАЕВ. — Мы вчера обсуждали с Нурланом НОГАЕВЫМ
различные аспекты взаимодействия, и одним из самых важных являются государственные закупки недропользователей, — рассказал Тимур КУЛИБАЕВ. — Это очень актуально для вашего региона, национальной палате необходимо включиться в процесс госзакупок для недропользователей. Наша основная задача дать возможность предпринимателям производить продукцию для государства и недропользователей.
Слово взял председатель региональной палаты ЗКО Кенес АБСАТИРОВ
— К нам часто обращаются сельские предприниматели, которые обращаются по вопросу выделения земли, они получают отписку, в которой сказано, что свободной земли нет. Это заставляет их искать неформальные пути решения проблем, — рассказал АБСАТИРОВ, — дошло до того, что многим сельчанам просто-напросто негде пасти скот. Даже расчет исчисления землеустроительных работ возвели в статус секретного документа, было бы логично дать субъектам бизнеса доступ к электронной карте земельных участков.
— Это не секретный документ, — перебил его КУЛИБАЕВ. — Он должен быть представлен людям, вы должны настаивать на его доступности. В целом, вы как представитель дирекции должны договариваться с акиматом, чтобы в земельных комиссиях сидели представители НПП. Процедура предоставления земельных участков должна быть прозрачной, предоставление участков не должно быть прерогативой одного чиновника. Это как раз один из тех вопросов, которые нужно решать на областном уровне.
— На данный момент мы плохо представлены в районах, — поделился председатель регионального совета предпринимателей Валерий ДЖУНУСОВ
. — В этом есть наше упущение. Конечно, в более крупных районах есть наши представители, но сейчас перед нами стоит задача охватить небольшие поселки тоже.
— Вам нужно использовать людей, которые имеют опыт и авторитет, — посоветовал КУЛИБАЕВ. — Тех, кто сам добился успеха. Для привлечения новых людей в сферу предпринимательства вам необходимо освещать истории успеха видных деятелей бизнеса в вашем регионе, молодому поколению нужно показать, что успех приходит через профессионализм и трудолюбие. В обществе есть представление, что бизнесмены — это праздные и беззаботные люди, на самом деле они несут огромную пользу для экономики страны, выплачивая налоги и создавая рабочие места.
— Касательно вопроса выдачи земли, я признаю, что площади для выпаса скота у нас ограничены, — сообщил аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ
. — Мы с надеждой ждем изменений в земельном кодексе, которые дадут возможность увеличения оплаты аренды за неиспользованные земли, что в конечном итоге будет стимулировать предпринимателей использовать залежные участки в сфере сельского хозяйства. Я встречался с сельскими предпринимателями, и могу сказать, что вопрос дефицита земли на данный момент стоит наиболее остро.
Также Тимур КУЛИБАЕВ отметил проблему кредитования сельского бизнеса, по его словам, банки второго уровня не горят желанием предоставлять кредиты сельским предпринимателям, считая их залоги неликвидными, однако в данный момент этот вопрос решается на республиканском уровне.
