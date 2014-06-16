Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ДВД Актюбинской области.

По сообщению пресс-службы ДВД, с начала нынешнего года в Актюбинской области было выявлено около 55 тысяч правонарушений, из которых 1209 - это противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, 35 фактов нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время. Почти полторы тысячи протоколов были составлены на нерадивых родителей, чьи дети не достигшие 18 лет разгуливали в ночное время без сопровождения законных представителей. Также было выявлено 111 фактов торговли на стихийных рынках.

- За мелкие правонарушения были привлечены к административной ответственности 1508 человек, из которых 1447 правонарушений связаны с загрязнением мест общего пользования, таких как парки и скверы, - рассказали в пресс-службе. - Решением суда 407 человек подвергнуты к административному ареста, и чуть больше тысячи правонарушителей выплатили штраф на общую сумму более 26 млн тенге. Как стало известно, с начала нынешнего года в Актюбинской области были выявлены 958 водителей, которые управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии, а 3,5 тысячи водителей нарушили скоростной режим.