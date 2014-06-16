По результатам ЕНТ в разрезе городов лучший результат показали Астана и Алматы, однако в списке шести лучших школ учебных заведений из этих городов нет. Первое место в рейтинге учебных заведений, демонстрирующих результаты ЕНТ выше 100 баллов за последние 5 лет, заняла Областная специализированная школа-интернат для одаренных детей города Уральска. Второе место досталось также школе из ЗКО – Областная школа интернат №11 для одаренных детей имени С.Сейфулина (Уральск). Третий результат по стране показала Региональная школа интернат для одаренных детей «Дарын» города Кентау. Четвертое место заняла школа-интернат для одаренных детей «Дарын» из Костаная. Пятое – Специализированная школа-интернат для одаренных детей имени М.Кусаинова (Актобе), а шестое - Гимназия №93 (Караганда). При этом Областная специализированная школа-интернат для одаренных детей города Уральска и Региональная школа интернат для одаренных детей «Дарын» города Кентау показывают средний балл выше 100 баллов уже в течение 11 лет. Напомним, ЕНТ в этом году сдавали 87 600 выпускников в 155 пунктах. В тестировании приняли участие 95% от числа всех выпускников школ. Выше 100 баллов набрали 13 100 учеников, это 15% сдававших. Количество детей получивших высокий балл по сравнению с прошлым годом увеличилось на 3%.