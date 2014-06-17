Источник: dni.ru В семье популярного шоумена Ивана Урганта грядет пополнение. Его 30-летняя сводная сестра Валентина ждет ребенка. Эта новость чрезвычайно обрадовала телеведущего, он поздравил свою близкую родственницу и пообещал приехать на ее выписку из роддома, где бы он в этот момент ни находился. Иван и Валентина всегда были очень дружны. Мама шоумена, актриса Валерия Киселева, после расставания с Андреем Ургантом вышла замуж за Дмитрия Ладыгина и родила двух дочерей. Телеведущий, по словам его отчима, радовался появлению сестренок, они вместе росли, играли. "Ваня как старший брат взял их под свою опеку и защиту", – рассказал отец девочек. Повзрослев, Валентина стала актрисой Петербургского детского театра "Поляна сказок", где ее до недавнего времени можно было увидеть в образах Дюймовочки, Бабы-яги и Золотой рыбки. "Сейчас, насколько мы знаем, она (Валентина – прим. Дней.Ру) с мужем отдыхает на даче в Гатчинском районе. А родить должна к осени, тогда, вероятно, и декрет оформит, – приводит слова одного из коллег актрисы по театру издание StarHit. – У Вали много ролей, она задействована сразу в шести спектаклях. До лета декретный отпуск не брала, а теперь театральный сезон окончен". Родители Валентины готовятся к рождению долгожданного внука, уже заказали детскую кроватку, сумку-переноску и плюшевое одеяло. Иван к появлению на свет племянника или племянницы планирует устроить сестре сюрприз. К слову, телеведущий не в первый раз станет дядей, у него уже есть племянник. У его отца Андрея Урганта в браке с актрисой Аленой Свинцовой родилась дочь Мария – ровесница Валентины. Десять лет назад девушка стала мамой, подарив своему мужу сына Эмира. Сам же Иван вместе с женой Натальей Кикнадзе воспитывает двух детей – ее дочь от первого брака с грузинским бизнесменом Тимуром Куталия и общего ребенка – пятилетнюю Нину, названную в честь своей прабабушки. По словам последней, 84-летней Народной артистки России Нины Ургант, телеведущий хочет еще одного наследника – мальчика. dni.ru