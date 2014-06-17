Как известно, корейская компания Samsung специализируется не только на производстве портативной электроники и бытовой техники. Для еще большего расширения различных видов продукции, специалисты компании представили концепт высокотехнологичного «умного» велосипеда под названием Samsung Smart Bike. На первый взгляд новинка выглядит как обычный велосипед, который приводится в движение путем кручения педалей. Однако, если взглянуть на его техническое оснащение, то сразу становится понятно, что его разработкой занималась передовая IT компания. Велосипед оснащен специальными лазерными излучателями, которые создают вокруг велосипеда некую велосипедную дорожку, которая должна предупредить других участников движения о вашем присутствии на дороге, пишет ресурс Gizmodo. Концепт умного велосипеда от Samsung На руле байка расположен специальный док, в который можно закрепить свой смартфон, а затем соединить его с электроникой велосипеда посредством Bluetooth или Wi-Fi. В этом случае смартфон работает как вспомогательное устройство для велосипеда. Например, в задней части Samsung Smart Bike установлена камера, изображение с которой транслируется в смартфон, имитируя камеру заднего вида. Концепт умного велосипеда от Samsung Кроме того, в велосипеде установлен модуль GPS, который совместно с навигационной программой в смартфоне поможет водителю не заблудиться в пути. Для работы всей электроники в новинке будет установлен дополнительный аккумулятор. Дизайном Samsung Smart Bike занимался Джованни Пелиццоли, который является известным дизайнером велосипедных рам. Рама в байке изготовлена из алюминиевых труб, которые должны значительно снизить вибрации на дороге. В данный момент проект находится на ранней стадии развития и сроки его реализации, а также стоимость конечной продукции пока не сообщаются. Однако будем надеется, что компания Samsung не забросит свой проект, и в скором времени мы сможем наслаждаться умным велосипедом Samsung Smart Bike.