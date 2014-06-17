Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Актобе приступили к капитальному ремонту объектов образования, в том числе и внешкольных учреждений. В текущем году из городского бюджета на эти цели выделено свыше 800 миллионов тенге. В настоящее время работы ведутся на 7 социальных объектах. С начала июля ремонт начнется еще в 20 школах и 7 детских садах, а также в центре детского и юношеского творчества. Всю работу подрядчики должны выполнить до конца августа. В городском отделе образования отметили, что при выборе зданий для проведения капитального ремонта, приоритет отдавался тем, в которых требуется обновление кровли и системы отопления.