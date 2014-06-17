- Подрядная организация АО «Уральскводстрой» уже установила задвижки в шестнадцатой камере, - рассказала. - И теперь горячую воду подали в 33 жилых дома в районе остановки «Универмаг». Напомним, что реконструкция второй и седьмой тепломагистралей протяженностью 3,302 км проводится по программе «Модернизация ЖКХ». Из-за ремонта, который начался в начале мая, без горячей воды остались 349 многоэтажных дома и 44 социальных объекта Уральска. По заверениям подрядчиков, ремонтные работы завершатся к первой декаде июля.