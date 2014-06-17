Об этом сообщает корреспондент портала «МГ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО. - Рано утром в понедельник, 16 июня, в Жангалинском районе близ села Маштексай на реке Караозен во время рыбной ловли утонул мужчина 45 лет, - сообщила пресс-секретарь ДЧС ЗКО Толкын НУРГУАТОВА. По словам Толкын НУРГУАТОВОЙ, тело в речке обнаружили вечером того же дня местные жители, которые самостоятельно вытащили его из воды и передали сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы. К слову, с начала нынешнего года в водоемах области утонули уже 13 человек.