Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал аким Букейординского района Нурлан РАХИМЖАНОВ, трагедия произошла днем 10 июня в сельском округе имени Темира Масина. Там работники районной электросети меняли опоры линий электропередач. - Меняли опоры "десятки", в общем, когда кран поднял такую опору одна из строп крана оборвалась и опора упала на рабочего, - рассказал Нурлан РАХИМЖАНОВ. - У него были зафиксированы переломы руки и обеих ног, но он был в сознании. Районные врачи сделали все, что было в их силах, и на следующий день санавиацией он был перевезен в город. По словам акима, буквально вчера, 16 июня, стало известно, что пострадавший сельчанин умер. Как стало известно, 36-летний мужчина работал электромонтажником. У погибшего остались двое детей, сын 12 лет, и 8-летняя дочь.