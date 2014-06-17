Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного суда ЗКО. По данным пресс-службы областного суда, специализированный межрайонный суд по уголовным делам за совершение наркопреступления приговорил к длительным срокам лишения свободы двух женщин. Как стало известно в ходе разбирательств, одна из женщин, отбывая наказание в местах лишения свободы в Шымкенте, связалась с подругой в Уральске, которая освободилась некоторое время назад, и предложила организовать наркобизнес. Для этого через своих знакомых, она отправила по почте посылку из Темиртау в Уральск. В посылке находились свыше 700 граммов героина, которые уралочка должна была реализовать в родном городе. Однако после получения посылки по дороге домой, наркосбытчица была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления по статье 259 УК РК - "Незаконное изготовление, приобретение, хранение либо сбыт наркотических средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору" и назначил каждой из них наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. В действиях обеих подсудимых суд признал особо опасный рецидив преступлений.  