Фото из архива "МГ". Фото из архива "МГ". Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на городской отдел образования Уральска. - По традиции выпускной бал пройдет 18 июня на главной площади города, - рассказала заведующая воспитательным дошкольным и внешкольным сектором горОО Маншук КАРАЕВА. - Торжество начнется в 21 час и продлится 2 часа. Всего на проспекте соберутся выпускники 45 городских и 6 районных школ, а также Назарбаев Интеллектуальной Школы. Итак, завтра вечером, 18 июня, частично будет закрыт проспект Достык, начиная от улицы Сарайшык до улицы Досмухамедова. Планируется, что праздник выпускников займет около 2 часов. По словам Маншук КАРАЕВОЙ, на балу 68 выпускников будут награждены знаком отличия "Алтын белгi". Также пройдет "Парад звезд" из 130 учеников, которые получили аттестат особого образца, победители спортивных и интеллектуальных соревнований. В концертной программе примут участие детские коллективы школ города, бал пройдет без участия профессиональных артистов. А закончится он салютом и прощальным вальсом.