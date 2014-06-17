В пятницу, 13 июня, к 68-летнему Мурату ГУБАЙДУЛЛИНУ приехали, как он выразился, "неизвестные люди", которые ранее уже приезжали к нему и сказали, что они ездят по городам Казахстана, и готовы попросить бизнесменов помочь пенсионеру с оплатой учебы.

- Мы вместе поехали в вуз и они оплатили мою учебу полностью, то есть образовавшуюся у меня задолженность за 2 курса и даже за последний 5 курс, - рассказал Мурат-ага. - Спасибо им за это.

Как выяснилось, пенсионеру помог алматинский бизнесмен Кайрат КУДАЙБЕРГЕН. Именно он выплатил 215 тысяч тенге университету.

Напомним, в начале марта в редакцию "МГ" обратился пенсионер Мурат ГУБАЙДУЛЛИН, который учится на факультете юриспруденции Казахстанского университета информационных и телекоммуникационных систем. После выхода на пенсию он решил осуществить свою мечту и сначала поступил в колледж, а затем в вуз. В этом году он окончил 4 курс, причем учится пенсионер на одни "пятерки".

Со своей женой и семьей дочери Мурат-ага живет в дачном доме садоводческого коллектива «Зенит». Домик ему выдали городские власти, когда его дачный домик остался под водой во время паводкового наводнения в 2011 году. Мурат-ага живет на пенсию, которой после выплаты кредита едва хватает на нужды большой семьи с 5 внуками, поэтому в вуз, что в 3,5 километрах от дома, и зимой, и летом он ходит пешком. Когда окончит вуз, Мурат Зейнуллович намерен работать по специальности и защищать права граждан.