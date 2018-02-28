В Уральске «налоговый инспектор» брал деньги у бизнесменов за покровительство

Мужчина, выдававший себя за налогового инспектора, просил мзду за непривлечение предпринимателей к административной ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вячеслав Ладин Вячеслав Ладин – владелец небольшого автосервиса, который расположен в одном из частных домов по улице Чагано-Набережная. Он говорит, что 24 февраля в его мастерскую наведался неизвестный мужчина. - Он представился сотрудником налоговой полиции. Заявил, что меня ждет штраф за работу без патента. Я сказал, что не успел его купить. Тогда он предложил мне оформить патент за 60 тысяч тенге. 30 тысяч я отдал е