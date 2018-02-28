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Происшествия Социум

В Уральске «налоговый инспектор» брал деньги у бизнесменов за покровительство

Мужчина, выдававший себя за налогового инспектора, просил мзду за непривлечение предпринимателей к административной ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вячеслав Ладин Вячеслав Ладин – владелец небольшого автосервиса, который расположен в одном из частных домов по улице Чагано-Набережная. Он говорит, что 24 февраля в его мастерскую наведался неизвестный мужчина. - Он представился сотрудником налоговой полиции. Заявил, что меня ждет штраф за работу без патента. Я сказал, что не успел его купить. Тогда он предложил мне оформить патент за 60 тысяч тенге. 30 тысяч я отдал е
gorod
В Уральске «налоговый инспектор» брал деньги у бизнесменов за покровительство
Мужчина, выдававший себя за налогового инспектора, просил мзду за непривлечение предпринимателей к административной ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Вячеслав Ладин Вячеслав Ладин – владелец небольшого автосервиса, который расположен в одном из частных домов по улице Чагано-Набережная. Он говорит, что 24 февраля в его мастерскую наведался неизвестный мужчина. - Он представился сотрудником налоговой полиции. Заявил, что меня ждет штраф за работу без патента. Я сказал, что не успел его купить. Тогда он предложил мне оформить патент за 60 тысяч тенге. 30 тысяч я отдал ему сразу, потом он приехал за остальными деньгами. Я снова отдал ему 30 тысяч. Но потом заподозрил неладное. Злоумышленника задержали сотрудники полиции, когда он приехал просить еще деньги, - рассказал Вячеслав Ладин. Супруга бизнесмена отметила, что липовый налоговик был юридически подкован и уверен в себе. - При задержании у него изъяли фальшивые корочки сотрудника финпола, налоговой полиции и патрульно-постовой службы. Мы думаем, что имеются еще люди, пострадавшие от его действий, - отметила Алия Ладина. В полиции отметили, что данный факт имел место, но подробности случившегося не обнародовали, ссылаясь на тайну следствия и запрет прокуратуры на разглашение информации. - Имеется заявление потерпевшего. Оно зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований. Дело ведут сотрудники Абайского отдела полиции, - сообщила сотрудница пресс-службы ДВД ЗКО Алия Наурызгалиева.
Руслан АЛИМОВ
штраф привлечение

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