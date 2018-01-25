В Уральске «народный контроль» будет осуществляться с помощью Telegram

Акиматом Уральска для улучшения обратной связи с населением проводятся работы в рамках проекта «Народный контроль». Раньше он осуществлялся в социальной сети Instagram, но теперь и в Telegram, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ« По словам акима Уральска Мурата МУКАЕВА, посредством «Народного контроля» местные жители активно информирует администрацию, через фото-видеоматериалы и непосредственно участвуют в решение вопросов, требующих незамедлительного решения и эффективных действий в сфере благоустройства и содержания территорий города. — Сейчас запуще