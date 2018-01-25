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Происшествия

В Уральске «народный контроль» будет осуществляться с помощью Telegram

Акиматом Уральска для улучшения обратной связи с населением проводятся работы в рамках проекта «Народный контроль». Раньше он осуществлялся в социальной сети Instagram, но теперь и в Telegram, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ« По словам акима Уральска Мурата МУКАЕВА, посредством «Народного контроля» местные жители активно информирует администрацию, через фото-видеоматериалы и непосредственно участвуют в решение вопросов, требующих незамедлительного решения и эффективных действий в сфере благоустройства и содержания территорий города. — Сейчас запуще
Кристина Кобина
В Уральске «народный контроль» будет осуществляться с помощью Telegram
Акиматом Уральска для улучшения обратной связи с населением проводятся работы в рамках проекта «Народный контроль». Раньше он осуществлялся в социальной сети Instagram, но теперь и в Telegram, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ« По словам акима Уральска Мурата МУКАЕВА, посредством «Народного контроля» местные жители активно информирует администрацию, через фото-видеоматериалы и непосредственно участвуют в решение вопросов, требующих незамедлительного решения и эффективных действий в сфере благоустройства и содержания территорий города. — Сейчас запущен пилот по созданию Telegram-бота. Бот будет уведомлять жителей о последних новостях, содержать информацию по наиболее востребованным услугам, предоставляемых акиматом города Уральск, контактными данными и осуществлять прием обращений, — пояснил Мурат МУКАЕВ. Стоит отметить, что с момента запуска 13 октября 2017 года «Народного контроля» в direkt социальной сети поступило 409 сообщений. Из них на 332 предоставлены ответы и 77 находятся в работе. -Также из отвеченных 181 вопрос уже решен, 109 вопросов долгосрочного характера, 39 направлены на консультацию и 3 обращения перенаправлено, — пояснили в акимате Уральска.
телеграм народный контроль

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