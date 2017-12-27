По словам отца студентки Олега ЮЛДАШЕВА, девушка нашлась спустя сутки.

- Она сама пришла к своей бабушке. Сейчас она спит. Как она проснется, мы с ней поговорим. Но самое главное - она жива и здорова, - отметил отец Лауры.