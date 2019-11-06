В Уральске нашли пропавшего без вести мужчину

48-летний Анатолий Енаке вышел с работы 28 августа и пропал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам племянницы пропавшего Анатолия Кристины, после того как собственные поиски не увенчались успехом, они обратились с заявлением в полицию. - 7 октября мы обратились в полицию, и в этот же день сотрудники установили его местонахождение. Он сейчас у своего брата в поселке. Туда он попал, когда сбежал от работодателя, который ему не собирался платить. Дядя нам рассказал, что его якобы пригласили подработать на стройку в Актюбинскую область. Там его удерживали некоторое время, он трудил