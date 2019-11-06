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В Уральске нашли пропавшего без вести мужчину

48-летний Анатолий Енаке вышел с работы 28 августа и пропал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам племянницы пропавшего Анатолия Кристины, после того как собственные поиски не увенчались успехом, они обратились с заявлением в полицию. - 7 октября мы обратились в полицию, и в этот же день сотрудники установили его местонахождение. Он сейчас у своего брата в поселке. Туда он попал, когда сбежал от работодателя, который ему не собирался платить. Дядя нам рассказал, что его якобы пригласили подработать на стройку в Актюбинскую область. Там его удерживали некоторое время, он трудил
Кристина Кобина
В Уральске нашли пропавшего без вести мужчину
48-летний Анатолий Енаке вышел с работы 28 августа и пропал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам племянницы пропавшего Анатолия Кристины, после того как собственные поиски не увенчались успехом, они обратились с заявлением в полицию. - 7 октября мы обратились в полицию, и в этот же день сотрудники установили его местонахождение. Он сейчас у своего брата в поселке. Туда он попал, когда сбежал от работодателя, который ему не собирался платить. Дядя нам рассказал, что его якобы пригласили подработать на стройку в Актюбинскую область. Там его удерживали некоторое время, он трудился бесплатно. Потом ему удалось сбежать оттуда. После он добрался до своего брата, - говорит Кристина. - Но к своим родителям в свой дом он до сих пор не вернулся. В департаменте полиции ЗКО пояснили, что местонахождение Анатолия Енаке установлено. - О том, что его удерживали где-то, заявлений не поступало. При установлении местонахождения он находился у своего брата. С ним все хорошо, - отметили в ведомстве. Напомним, в редакцию "МГ" обратилась племянница пропавшего Анатолия Енаке с просьбой распространить о нем информацию, чтобы он скорее нашелся, так как его дома ждали родные и близкие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено родственниками пропавшего
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