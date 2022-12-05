В Уральске нашли тело пропавшего грибника

Мужчину искали месяц, передаёт портал «Мой ГОРОД». Юрий Браслевич. Фото предоставлено Ириной Жиденко Юрий Браслевич ушёл за грибами пятого ноября в районе второй базы, но так и не вернулся. Ему 73 года. Поисками пенсионера занимались спасатели, солдаты Нацгвардии и родственники пропавшего. Всего более 300 человек. 15 ноября спасатели привлекли вертолёт. 16 ноября в МЧС Казахстана сообщили, что машина облетела 56 километров суши и 25 километров над водой. Однако поиски тогда результатов не дали. Родственники не теряли надежды и просили уральцев помочь в поисках. Сегодня, пятого декабря, внучка