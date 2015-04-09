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Социум

В Уральске назревает кладбищенский скандал

Совет стариков Уральско-Яицкого казачества обвиняет власть в том, что те продали часть старого православного кладбища, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 9 апреля, в редакцию "Мой ГОРОД" обратился житель Уральска член совета стариков Уральско-Яицкого казачества Виктор НАВОЗЕНКОВ, который принес в редакцию письмо-обращение, адресованное акиму ЗКО НОГАЕВУ, прокурору ЗКО КАРАМАНОВУ, начальнику ДКНБ АЛИМЖАНОВУ и архиепископу Уральскому и Актюбинскому Антонию. В обращении, подписанном инициативной группой, сказано, что "с попустительства местных органов власти часть православного
Анэль Кайнеденова
В Уральске назревает кладбищенский скандал
Совет стариков Уральско-Яицкого казачества обвиняет власть в том, что те продали часть старого православного кладбища, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 Сегодня, 9 апреля, в редакцию "Мой ГОРОД" обратился житель Уральска член совета стариков Уральско-Яицкого казачества Виктор НАВОЗЕНКОВ, который принес в редакцию письмо-обращение, адресованное акиму ЗКО НОГАЕВУ, прокурору ЗКО КАРАМАНОВУ, начальнику ДКНБ АЛИМЖАНОВУ и архиепископу Уральскому и Актюбинскому Антонию. В обращении, подписанном инициативной группой, сказано, что "с попустительства местных органов власти часть православного кладбища по ул. Железнодорожная, 3/1 отдают в частные руки". Также в нем сказано, что теперь предприниматель планирует построить морг в центре города. "Это можно назвать наглой приватизацией", - отмечается в письме. "Просим вашего содействия в прекращении незаконных действий и нагнетания межконфессиональной обстановки, тем более в страстную неделю", - отметили члены инициативной группы в обращении. Также они заметили, что в случае нерешения вопроса положительно (а именно строительство морга и отмена акта приватизации части кладбища - прим. автора) они оставляют за собой право обратиться во все общественные международные организации и лично к патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. Между тем, по словам директора ТОО "Ритуал-Орал" Мурадыма ДЖАНЫБЕКОВА, в связи с постановлением правительства о передаче государственных предприятий в конкурентную среду в 2012 году на базе государственного предприятия ГКП "Ритуал" было преобразовано ТОО "Ритуал-Орал" с участием государства. - 49% предприятия принадлежало государству и 51% - частнику, - рассказал Мурадым ДЖАНЫБЕКОВ. - В течение трех лет ТОО "Ритуал-Орал" работало как государственно-частное предприятие. В прошлом году на второй стадии приватизации 49% предприятия, принадлежащих государству, было продано нам. Все три года государственные органы мониторили работу предприятия, нам не просто так его продали. По его словам, они работают только по своей направленности, а именно оказывают ритуальные услуги - предоставление мест для захоронения, выкапывание могил, уход за ними, изготовление надгробных плит и т.д. - Нашему ТОО принадлежит только участок земли, на котором находится административное здание и цех. Всё. При передачи зданий этот участок земли отделили от кладбища так же, как и церковь, которая стоит на территории кладбища, - говорит директор ТОО "Ритуал-Орал". - Кладбище находится на балансе ЖКХ г.Уральск. Мы к нему никакого отношения не имеем. При продаже части предприятия эти здания (административное помещение и цеха - прим. автора), которым, кстати, 137 лет, оценивали независимые эксперты. Мы купили его по той цене, которую они указали. Здание старое, система отопления не работает, поэтому мы решили построить новое административное здание и помещение для осуществления еще одной услуги по нашей направленности - хранение тел. Это не морг. Это временное хранение тел, то есть ритуальная услуга, которую осуществляют и другие ритуальные агентства города. Как выяснилось, ТОО "Ритуал-Орал" на 10 лет арендовал 20 гектаров земли на кладбище в районе Свистун-горы. Там они осуществляют захоронения на платной основе, и в последующем за этими могилами осуществляется постоянный уход. - Это по желанию, тем, кому некогда, скажем, ухаживать за могилами. Ведь и мы потом платим и налоги, и арендную плату, - говорит Мурадым ДЖАНЫБЕКОВ. - Родственники могут похоронить и бесплатно, могут своими силами выкопать могилу или заказать платную услугу по выкапыванию могил. И всё это только на кладбище на Свистун-горе. На старом кладбище уже несколько лет захоронения вообще не осуществляются.
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА
кладбище

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