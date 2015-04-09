В Уральске назревает кладбищенский скандал

Совет стариков Уральско-Яицкого казачества обвиняет власть в том, что те продали часть старого православного кладбища, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 9 апреля, в редакцию "Мой ГОРОД" обратился житель Уральска член совета стариков Уральско-Яицкого казачества Виктор НАВОЗЕНКОВ, который принес в редакцию письмо-обращение, адресованное акиму ЗКО НОГАЕВУ, прокурору ЗКО КАРАМАНОВУ, начальнику ДКНБ АЛИМЖАНОВУ и архиепископу Уральскому и Актюбинскому Антонию. В обращении, подписанном инициативной группой, сказано, что "с попустительства местных органов власти часть православного