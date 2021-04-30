В Уральске неизвестный угнал машину и попал на ней в ДТП

После аварии правонарушитель убежал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Случай произошел 29 апреля около 21.00. Двое мужчин угнали припаркованную у продуктового магазина автомашину марки ВАЗ-2106, врезались на ней в опору моста в районе второй базы и спешно покинули место происшествия. – Нашу машину угнали часа полтора назад, она была припаркована возле магазина "Батик" по улице Петровского, напротив АЗС Helios. Папа зашел в магазин закупаться, он даже не успел увидеть, кто угнал ее, услышал только визг колес. Он просто по привычке оставил ключи в замке зажигания. Машину жалко, - гово