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Социум

В Уральске неизвестный угнал машину и попал на ней в ДТП

После аварии правонарушитель убежал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Случай произошел 29 апреля около 21.00. Двое мужчин угнали припаркованную у продуктового магазина автомашину марки ВАЗ-2106, врезались на ней в опору моста в районе второй базы и спешно покинули место происшествия. – Нашу машину угнали часа полтора назад, она была припаркована возле магазина "Батик" по улице Петровского, напротив АЗС Helios. Папа зашел в магазин закупаться, он даже не успел увидеть, кто угнал ее, услышал только визг колес. Он просто по привычке оставил ключи в замке зажигания. Машину жалко, - гово
Арайлым Усербаева
В Уральске неизвестный угнал машину и попал на ней в ДТП
После аварии правонарушитель убежал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске двое мужчин угнали машину и попали на ней в ДТП
В Уральске двое мужчин угнали машину и попали на ней в ДТП
Случай произошел 29 апреля около 21.00. Двое мужчин угнали припаркованную у продуктового магазина автомашину марки ВАЗ-2106, врезались на ней в опору моста в районе второй базы и спешно покинули место происшествия. – Нашу машину угнали часа полтора назад, она была припаркована возле магазина "Батик" по улице Петровского, напротив АЗС Helios. Папа зашел в магазин закупаться, он даже не успел увидеть, кто угнал ее, услышал только визг колес. Он просто по привычке оставил ключи в замке зажигания. Машину жалко, - говорит дочь владельца автомашины Александра. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что поиски угонщика продолжаются. – 29 апреля в 21.00 неизвестный мужчина, находясь на улице Петровского, свободно проник в автомашину марки ВАЗ-2106 и угнал ее, после чего столкнулся с опорой путепровода на второй базе и скрылся. Автомашина найдена под мостом. В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию преступления. По данному факту начато досудебное расследование по статье 200 УК РК "Угон", - сообщили в полиции.
В Уральске двое мужчин угнали машину и попали на ней в ДТП
В Уральске двое мужчин угнали машину и попали на ней в ДТП
В Уральске двое мужчин угнали машину и попали на ней в ДТП
В Уральске двое мужчин угнали машину и попали на ней в ДТП
В Уральске двое мужчин угнали машину и попали на ней в ДТП
В Уральске двое мужчин угнали машину и попали на ней в ДТП
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ДТП мост машина угон

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