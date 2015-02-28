1 марта в два часа ночи дорожные полицейские остановили автомобиль, за рулем которого был нетрезвый водитель, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". gaipresledovanie4 Однако прежде чем остановиться, полицейским пришлось гоняться за водителем, можно сказать, по всему городу. По словам командира взвода дорожно-патрульной полиции УАП ДВД ЗКО Саяхата ТАСТЛЕУОВА, при проведении рейда на пересечении улиц Петровского и Молдагуловой автомобилю "Фольксваген Джетта" был дан сигнал остановиться. - Водитель авто не выполнил требование об остановке, - рассказал Саяхат ТАСТЛЕУОВ. - Он поехал в сторону деповского моста, далее по ул. Карбышева вышел на ул. Есенжанова, затем оттуда выехал на пр. Достык, потом на ул. Сарайшык и только на пересечении ул. Сарайшык и Курмангазы данная автомашина была задержана. Трудность задержания, по словам сотрудника УАП ДВД ЗКО, состояла в том, что водитель ехал с большим превышением скорости, допускал выезд на встречную полосу, а также то, что в этот момент в городе был большой поток движения. Сам водитель уже после того, как его остановили, так и не смог объяснить причину, почему он не остановился по требованию полицейских. Затем водитель в сопровождении полицейских проехал в наркологический диспансер на медосвидетельствование. Врачи установили у него легкую степень опьянения. Автомобиль был отогнан на штрафстоянку. - На водителя будет составлено несколько протоколов, - пояснил Саяхат ТАСТЛЕУОВ. - За невыполнение требования об остановке, создание аварийной ситуации на проезжей части, проезд на запрещающий знак светофора, за езду в нетрезвом состоянии и за превышение скорости. gaipresledovanie1 gaipresledovanie2 gaipresledovanie3 gaipresledovanie6 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА