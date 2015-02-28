Однако прежде чем остановиться, полицейским пришлось гоняться за водителем, можно сказать, по всему городу. По словам командира взвода дорожно-патрульной полиции УАП ДВД ЗКО Саяхата ТАСТЛЕУОВА, при проведении рейда на пересечении улиц Петровского и Молдагуловой автомобилю "Фольксваген Джетта" был дан сигнал остановиться. - Водитель авто не выполнил требование об остановке, - рассказал Саяхат ТАСТЛЕУОВ. - Он поехал в сторону деповского моста, далее по ул. Карбышева вышел на ул. Есенжанова, затем оттуда выехал на пр. Достык, потом на ул. Сарайшык и только на пересечении ул. Сарайшык и Курмангазы данная автомашина была задержана. Трудность задержания, по словам сотрудника УАП ДВД ЗКО, состояла в том, что водитель ехал с большим превышением скорости, допускал выезд на встречную полосу, а также то, что в этот момент в городе был большой поток движения. Сам водитель уже после того, как его остановили, так и не смог объяснить причину, почему он не остановился по требованию полицейских. Затем водитель в сопровождении полицейских проехал в наркологический диспансер на медосвидетельствование. Врачи установили у него легкую степень опьянения. Автомобиль был отогнан на штрафстоянку. - На водителя будет составлено несколько протоколов, - пояснил Саяхат ТАСТЛЕУОВ. - За невыполнение требования об остановке, создание аварийной ситуации на проезжей части, проезд на запрещающий знак светофора, за езду в нетрезвом состоянии и за превышение скорости.