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Более полусотни торговых киосков незаконно установили в Уральске

В Уральске выявили около 60 незаконно установленных торговых киосков. На сегодняшний день рабочая группа промониторила 34 таких торговых киоска. Всем владельцам вручили уведомления о предоставлении разрешительных документов.
Кристина Кобина
Более полусотни торговых киосков незаконно установили в Уральске

Для ликвидации незаконно установленных киосков создали специальную рабочую группу. Их убирают по поручению акима Уральска Мурата Байменова.

— В Уральске выявили около 60 незаконно установленных торговых киосков. На сегодняшний день рабочая группа промониторила 34 таких торговых киоска. Всем владельцам вручили уведомления о предоставлении разрешительных документов. При отсутствии необходимых документов отдел земельных отношений города направит письмо в департамент по управлению земельными ресурсами для привлечения владельцев к административной ответственности через суд, — пояснили в акимате Уральска.

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Сообщается, что на сегодняшний день убрали 16 незаконно установленных киосков, а именно:

  • по проспекту Абулхаир хана;
  • в районе остановки «Циолковский» — 5 киосков;
  • в районе «City center» — 2 киоска;
  • в районе рынка «Мерей» — 2 киоска;
  • в микрорайоне «Женис»;
  • по улице Тауелсиздик — 1 киоск,;
  • по улице Курмангазы;
  • районе остановки «Льва Толстого» — 1 киоск;
  • по улице А. Молдагуловой;
  • перед комплексом «Рауан» — 2 киоска;
  • в районе Ж/Д вокзала — 2 киоска.

В суд направили материал по двум киоскам, расположенных в районе рынка «Байтерек». Работу в этом направлении продолжат.

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