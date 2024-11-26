Более полусотни торговых киосков незаконно установили в Уральске

Для ликвидации незаконно установленных киосков создали специальную рабочую группу. Их убирают по поручению акима Уральска Мурата Байменова.
— В Уральске выявили около 60 незаконно установленных торговых киосков. На сегодняшний день рабочая группа промониторила 34 таких торговых киоска. Всем владельцам вручили уведомления о предоставлении разрешительных документов. При отсутствии необходимых документов отдел земельных отношений города направит письмо в департамент по управлению земельными ресурсами для привлечения владельцев к административной ответственности через суд, — пояснили в акимате Уральска.
Сообщается, что на сегодняшний день убрали 16 незаконно установленных киосков, а именно:
- по проспекту Абулхаир хана;
- в районе остановки «Циолковский» — 5 киосков;
- в районе «City center» — 2 киоска;
- в районе рынка «Мерей» — 2 киоска;
- в микрорайоне «Женис»;
- по улице Тауелсиздик — 1 киоск,;
- по улице Курмангазы;
- районе остановки «Льва Толстого» — 1 киоск;
- по улице А. Молдагуловой;
- перед комплексом «Рауан» — 2 киоска;
- в районе Ж/Д вокзала — 2 киоска.
В суд направили материал по двум киоскам, расположенных в районе рынка «Байтерек». Работу в этом направлении продолжат.
@mgorod.kz2022 #Уральск #акиматинформация #киоски #торговля #рабочаягруппа #новостиУральска #МойГород #владельцы ♬ оригинальный звук - mgorod.kz