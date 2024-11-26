Более полусотни торговых киосков незаконно установили в Уральске

В Уральске выявили около 60 незаконно установленных торговых киосков. На сегодняшний день рабочая группа промониторила 34 таких торговых киоска. Всем владельцам вручили уведомления о предоставлении разрешительных документов.

Для ликвидации незаконно установленных киосков создали специальную рабочую группу. Их убирают по поручению акима Уральска Мурата Байменова.

— В Уральске выявили около 60 незаконно установленных торговых киосков. На сегодняшний день рабочая группа промониторила 34 таких торговых киоска. Всем владельцам вручили уведомления о предоставлении разрешительных документов. При отсутствии необходимых документов отдел земельных отношений города направит письмо в департамент по управлению земельными ресурсами для привлечения владельцев к административной ответственности через суд, — пояснили в акимате Уральска.

Сообщается, что на сегодняшний день убрали 16 незаконно установленных киосков, а именно:

по проспекту Абулхаир хана;

в районе остановки «Циолковский» — 5 киосков;

в районе «City center» — 2 киоска;

в районе рынка «Мерей» — 2 киоска;

в микрорайоне «Женис»;

по улице Тауелсиздик — 1 киоск,;

по улице Курмангазы;

районе остановки «Льва Толстого» — 1 киоск;

по улице А. Молдагуловой;

перед комплексом «Рауан» — 2 киоска;

в районе Ж/Д вокзала — 2 киоска.

В суд направили материал по двум киоскам, расположенных в районе рынка «Байтерек». Работу в этом направлении продолжат.