Сегодня, 5 февраля, в Уральске прошел форум по развитию казахстанского содержания и сохранению рабочих мест, на который прибыли министр по инвестициям и развитию Асет ИСЕКЕШЕВ, министр энергетики Владимир ШКОЛЬНИК, председатель союза машиностроителей РК Мейрам ПШЕНБАЕВ. memorandum5 - На сегодняшний день в Западно-Казахстанской области число субъектов малого и среднего бизнеса растет и, соответственно, растет количество привлеченных к этим работам людей, - сказал глава региона Нурлан НОГАЕВ. - В рамках сегодняшнего форума мы обсудим вопросы стабилизации производственного процесса, сохранение рабочих мест, выполнение социальных обязательств компаниями в рамках трудовых договоров и в рамках трудового кодекса. По словам Асета ИСЕКЕШЕВА, экономика сталкивается с внешними вызовами. - Это непростая ситуация в целом в мире, влияние наших соседей, и все это отражается на экономике Казахстана, потому что мы являемся частью мировой экономики, - отметил министр. - Меморандумы, которые подписываются по местному содержанию, предполагают, что наши производители могут поставлять качественные товары. То, что сегодня мы подписали, будем мониторить, на местах этим фактически будут заниматься ежедневно. Как рассказал министр по инвестициям РК, по итогам первой пятилетки в республике доля местного содержания выросла с 48% до 63%. - Появились сотни видов новых товаров, многие позиции мы могли бы покупать только у наших казахстанских производителей, - рассказал Асет ИСЕКЕШЕВ. - Все работы, которые запланированы на этот год, будут выполняться с максимальным привлечением местного содержания. По его словам, предприниматели должны использовать это время для переподготовки кадров, модернизации оборудования, проведения работ по улучшению финансовой модели и выхода на новый рынок. - Многие предприятия Уральска реализуют товары на рынки России и это правильно, нужно эти работы продолжать, - заявил министр. - Но в это же время мы должны выходить на новые рынки, и мы знаем, что в Уральске есть предприятия, которые хотят выходить со своей продукцией на рынок Ирана, Центральную Азию и Западный Китай. Как отметил ИСЕКЕШЕВ, самое главное - сейчас предприятия должны обратить внимание на свою конкурентоспособность, поскольку рано или поздно усилится конкуренция с ведущими производителями, в том числе и в рамках ЕАЭС, а посему он посоветовал не только подписывать меморандумы о местном содержании, но и улучшать качество и ассортимент продукции. Между тем, министр энергетики Владимир ШКОЛЬНИК по традиции отметил о необходимости энергосбережения, уменьшения затрат и понижения себестоимости продукции. - Должна вестись борьба с так называемым "энергетическим каннибализмом", - заявил Владимир ШКОЛЬНИК. - Должен сказать, что общий объем товаров и услуг, закупленных нефтегазовыми предприятиями в 2014 году составил 3 триллиона 85 миллиардов тенге, и местное содержание в этой сумме составил 1 трлн 79 млрд тенге. Это очень серьезные деньги, оставленные в нашей стране нашими недропользователями, и это позволит нам более быстро выйти из кризиса, и выйти более сильными. Что касается ситуации в нефтегазовом секторе, действительно, цены в 50 долларов за баррель - это серьезное испытание для каждой из наших нефтяных компаний. На форуме акиматом области и предприятиями было подписано 20 меморандумов на общую сумму 47 млрд тенге. memorandum3 memorandum4 memorandum1 memorandum2 memorandum6 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА