Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска, на кольце «Омега» на пересечении ул.Шолохова и ул.Есенжанова будут производится работы по асфальтированию проезжей части дороги. - В связи с чем движение транспортных средств будет организовано на половине проезжей части дороги, - пояснили в отделе ПТ и АД города Уральск. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.