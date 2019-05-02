Иллюстративное фото из архива "МГ" Из материалов дела следует, что 15 сентября 2018 года подсудимый с целью умышленного причинения тяжкого вреда здоровью нанес женщине не менее четырех ударов в голову, после чего скрылся с места преступления. Спустя шесть дней потерпевшая скончалась в больнице. 16 сентября 2018 года подсудимый находился у своей знакомой. В это время участковый инспектор полиции, согласно ориентировке о задержании подозреваемого, пришел по данному адресу и попытался его задержать, но подсудимый взял со стола разделочный кухонный нож и стал угрожать им участковому инспектору. – Приговором суда первой инстанции мужчина был признан виновным по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей" и по статье 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Ему было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Кроме этого, в действиях подсудимого был признан опасный рецидив преступлений, - сообщили в пресс-службе областного суда. Не согласившись с приговором, осужденный и его защитник подали жалобу. Апелляционная коллегия оправдала мужчину в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, апелляционная коллегия по уголовным делам суда рассмотрела уголовное дело в отношении жителя Уральск. – В суде апелляционной инстанции коллегия, оценив доказательства по делу, как в отдельности, так и в совокупности, пришла к выводу, что они сомнительны и противоречивы, устранение противоречий между ними невозможно. А неустранимые сомнения в виновности подсудимого толкуются в его пользу. Кроме этого, в ходе досудебного расследования подозреваемый был допрошен без адвоката. Следователь, не имея на это права, самостоятельно провел дополнительный ОМП, а в материалах уголовного дела отсутствует постановление о поручении и указании ему проведения этих следственных действий. Указанные другие доказательства по делу были добыты с грубым нарушением норм УПК, - сообщили в пресс-службе областного суда. Апелляционная коллегия оправдала осужденного по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". – В остальной части приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. Уголовное дело по вышеуказанному эпизоду выделено и направлено прокурору города Уральск для принятия мер к установлению лиц, совершивших преступление, - рассказали в областном суде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.