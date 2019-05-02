Иллюстративное фото и архива "МГ" Согласно статье 3 Закона "О праздниках в РК", в мае 2019 года казахстанцы будут праздновать три праздника: Праздник единства народа Казахстана -1 мая, который выпал на среду,День защитника Отечества - 7 мая, который выпадает на вторник, День Победы - 9 мая, который выпадает на четверг. Все они являются государственными праздниками. Согласно статье 5, дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Республике Казахстан, признаются праздничными, и являются нерабочими днями. Чтобы казахстанцам было удобно отдыхать, 4 мая субботу сделали рабочим, а 10 мая - пятница - сделали выходным днем. Таким образом, казахстанцы: при пятидневной рабочей неделе – 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12 мая - выходной, 2, 3, 4, 6,8 мая - рабочие, при шестидневной рабочей неделе – 1, 5, 7, 9, 12 мая - выходной, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 мая - рабочие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.