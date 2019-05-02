Ребенок без сопровождения взрослых шел по центральной улице города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Полицейские нашли мальчика на улице Сырыма Датова. Напуганный малыш не смог назвать имя родителей и свои данные. Тогда полицейские распространили его фото по всевозможным соцсетям и мессенджерам. – Пока с найденышем работал психолог,  родители нашлись. Выяснилось, что мама с папой поехали в роддом к родственнице, а сын остался во дворе дома по улице С.Датова. Когда наигрался, он побрел один вдоль улицы. Там он и был обнаружен стражами порядка, - сообщили в полиции.
Лина ОЙЛОВА