Иллюстративное фото из архива "МГ" Полицейские нашли мальчика на улице Сырыма Датова. Напуганный малыш не смог назвать имя родителей и свои данные. Тогда полицейские распространили его фото по всевозможным соцсетям и мессенджерам. – Пока с найденышем работал психолог, родители нашлись. Выяснилось, что мама с папой поехали в роддом к родственнице, а сын остался во дворе дома по улице С.Датова. Когда наигрался, он побрел один вдоль улицы. Там он и был обнаружен стражами порядка, - сообщили в полиции.