Ляйлятуль-кадр

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал главный имам ЗКО Еркебулан Каракулов, в этом году священный месяц Рамазан начнется 6 мая и продлится 30 дней. – Ораза - это один из пяти столпов ислама. 5 мая вечером, после ночного намаза, вся страна начинает читать молитву "Тарауих", которая исполняется только в Рамазан. В ночь на 6 мая мусульмане должны будут прекратить прием пищи и начать соблюдать пост. Мусульманский праздник Ораза айт будет отмечаться после завершения священного месяца. В этом году он приходится на 5 июня. О времени проведения праздничной молитвы мы дополнительно сообщим вам. Ночь предопределения -- мусульмане встретят в ночь на 1 июня, - сообщил Еркебулан Каракулов. Главный имам ЗКО попросил предпринимателей ЗКО не завышать цены на продукты питания и бытовые принадлежности в месяц Рамазан. – Кроме этого, верховный муфти Казахстана Серикбай кажы Ораз призвал всех своих соотечественников активно участвовать в благотворительных мероприятиях. Просим мусульман проводить поминальные обеды, садака во время ифтара, то есть после разговения, а также отказаться от проведения пышных свадеб и праздников. В этот месяц наши помыслы должны быть чистыми. Сумма пожертвования в этом году составит 300 тенге, - рассказал Еркебулан Каракулов. Стоит отметить, что во время месяца Рамазана во всех мечетях области на протяжении 30 дней будет подаваться трапеза - разговение. – По мере возможности мы будем оказывать всяческую помощь нуждающимся. Предварительные списки у нас есть. Мы просим всех, кто желает принять участие в благотворительности, обратиться к нам, - сообщил главный имам области.