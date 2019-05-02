600 г куриного фарша, 6 шт шампиньонов, 1 яйцо, немного сыра. Можете приготовить фарш сами, добавьте в него яйцо, соль, специи по вкусу. Грибы мелко режем, сыр трем на терке. В формы выкладываем немного куриного фарша, сверху грибы, и опять фарш. Запекаем в духовке при 180 градусах, около 20 минут. За 5 мин до готовности посыпаем тертым сыром и возвращаем в духовку, пока сыр не поплавится.