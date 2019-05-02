Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе пограничной службы КНБ РК, через государственную границу пытались перевезти товары без разрешающих документов на 19 млн тенге. – В списке изъятых подразделениями «Сырым авто», «Ақсай авто» Уральского пограничного отряда, «Жайсаң авто», «Әлімбет авто», «Қарашатау авто» Актюбинского пограничного отряда товаров значатся контейнеры, лом черного металла, битум, пиломатериалы, продукты питания и медикаменты, - сообщили в пресс-службу ПС КНБ РК. Кроме этого, морскими пограничниками регионального управления «Береговой охраны» обнаружены сети общей длиной 2500 метров, крючковые снасти – 2400 метров в количестве 1200 штук, а также другие орудия браконьерского лова - вентери, ловушки. – Выпущено в естественную среду обитания пять рыб осетровых пород общим весом 13,2 килограмма, 117 рыб частиковых пород весом 83 килограмма. Сумма предотвращенного ущерба – 3,3 млн тенге, - рассказали в пресс-службе ПС КНБ РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.