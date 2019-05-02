Когда болят зубы, мы стараемся меньше жевать, глотаем крупные куски пищи. С ними пищеварительная система справляется с трудом! Так легко заработать несварение, гастрит и т.п. Также в больных зубах множатся микробы. Они проникают вместе с пищей и слюной в пищеварительный тракт и провоцируют там воспалительные процессы, которые могут развиться в язву.Зубы максимально близко расположены к миндалинам и аденоидам. Любые воспалительные процессы зубов могут привести к воспалению этих органов. Это спровоцирует заболевание горла – ангину, бронхит, отеки и проблемы с дыханием.При заболеваниях определенных зубов воспаление может перекинуться на троичный нерв, который идет до самого мозга, а там совсем близко до распространения инфекции. Воспалительные заболевания сосудов головного мозга могут привести к хроническим мигреням и инсульту. Также исследования показывают, что болезнь Альцгеймера может быть вызвана болезнями зубов, так как их провоцирует одинаковый вид бактерий.Бактерии в кариозных полостях, особенно при поражении пародонта и пульпитах, могут попасть сквозь случайные ранки во рту или желудочно – кишечном тракте в кровеносную систему, а оттуда нанести большой удар по сердечно – сосудистой системе – вплоть до инфаркта.Людям, которые часто страдают от высыпаний прыщиков и угрей, стоит посетить стоматолога. Проблемы с кожей могут быть следствием нарушений работы желудочно – кишечного тракта, описанных ранее.Профилактические визиты к стоматологу избавят от возможных проблем с зубами и деснами, тем самым продлят жизнь. Не забывайте о ежедневной гигиене. Чистите их не реже 2 раз в день, используйте зубную нить и ополаскиватели в течение дня, а при малейшем дискомфорте обращайтесь к врачу. Берегите себя и своих близких! Читайте полезные советы о здоровье и красоте на нашем сайте ежедневно!