"Нарушение требований пожарной безопасности" и назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с газовым оборудованием, сроком на три года.

Фото из архива "МГ" 7 февраля в Уральском городском суде вынесли приговор по делу о пожаре в клубе "Шале" . Тогда суд признал виновным Александра Калинина по ст. 292 ч.2 УК РКГражданский иск пострадавшего владельца "Шале" был удовлетворен частично. Суд постановил взыскать с ТОО "РЦКУ-Уральск" в пользу ИП "Охватов" материальный ущерб в размере 120 миллионов 155 тысяч 990 тенге. Обе стороны с приговором не согласились, после чего подали апелляционные жалобы. Адвокат потерпевшего Охватова просил изменить приговор суда только в части разрешения судьбы вещественных доказательств и постановить кусок трубы хранить при деле, а также установить ограничение на расчетные счета ответчика – ТОО «РКЦУ-Уральск» для обеспечения иска. В апелляционной жалобе осужденный Калинин и его адвокаты просили отменить приговор суда и вынести приговор о его оправдании за отсутствием в его действиях состава преступления. Судебная коллегия по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда приговор Уральского городского суда от 7 февраля 2019 года в отношении Калинина оставила без изменения, а апелляционные жалобы осужденного Калинина и потерпевшего Охватова – без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу 30 апреля. Напомним, пожар в клубе «Шале» произошел 26 октября 2017 года. Это случилось во время визита в заведение сотрудников газовой службы, которые пришли установить прибор учета газа. В ликвидации сильного возгорания приняли участие 19 единиц пожарной техники и 65 человек личного состава. Площадь пожара составила 800 кв. метров. В апреле 2018 года Владимир Охватов заявил, что расследование по пожару в его клубе затягивают .