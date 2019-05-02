Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На протяжении нескольких дней уральцы пересылают друг другу аудиозаписи, на которых люди предупреждают о том, что в Уральске похищают детей. – Есть одно срочное объявление. Пожалуйста, разошлите по всем группам и передайте эту информацию своим детям. Только что возле ресторана "Байтерек" чуть не украли 10-летнего ребенка. "Ауди" черного цвета без номеров. Будьте бдительны и внимательны, - говорится в сообщении. В другом сообщении женщина рассказывает о том, что пытались похитить ребенка во дворе СОШ №28. – Сегодня во дворе СОШ №28 в шестом микрорайоне женщина пыталась забрать мою дочь и её одноклассницу. Схватила их за руки и начала тащить, обещав купить им сотовые телефоны. Девочки сказали, что им не нужен телефон. Они еле вырвались от неё. Пожалуйста, будьте осторожны, - рассказывает женщина. На другой записи женщина также рассказывает о том, что пытались похитить ребенка, но уже в районе центрального рынка. – Мне только что позвонила сестра и рассказала, что на рынке пытались выкрасть еще одного ребенка. Его успели спасти. На рынке работают полицейские. Говорят, что у них большой заказ на детей. Поэтому в эти дни не выпускайте детей на улицу, - говорится в сообщении. В департаменте полиции ЗКО опровергли эту информацию. – Факты похищения детей на территории города не зарегистрированы. Данная информация является не достоверной, - сообщили в полиции.