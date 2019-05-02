26 апреля на базе завода «ТМК-Казтрубпром» прошло масштабное мероприятие к Всемирному Дню безопасности в металлургии. Производство посетила делегация из России, в состав которой вошли представители предприятий металлургической отрасли, к которой непосредственно относится ТОО «ТМК-Казтрубпром». В холдинг «ТМК» также входят крупные металлургические заводы на территории России, США, Европы и Ближнего Востока.В этом году проведение «Steel Safety Day — 2019» в ТОО «ТМК-Казтрубпром» совпало с проведением ежеквартального совещания директоров по качеству предприятий, входящих в состав «Трубной Металлургической Компании». Следует отметить, что в их число входят такие крупнейшие металлургические заводы России, относящиеся к трубным заводам «Большой восьмерки»: Синарский Трубный Завод, Волжский Трубный Завод, Северский Трубный Завод, Таганрогский Металлургический завод.Мероприятие началось с обхода территории завода. Гостям наглядно показали работу склада заготовки, линии нарезки труб и производственного цеха в целом. Отметим, что ТОО «ТМК-Казтрубпром» вновь оказался впереди, если не всей планеты, то подавляющего большинства металлургических предприятий Казахстана — точно. Пока некоторые только раздумывают над возможным уменьшением травматизма, в ТОО «ТМК-Казтрубпром» за все время функционирования не зарегистрирован ни один факт несчастного случая и травматизма на производстве.Как рассказал главный инженер ТОО «ТМК-Казтрубпром» Олег Сатаров, на предприятии работают 205 человек, включая работников представительства в городе Нур-Султан. Ежегодно возрастает объем производимой продукции. Если в 2017 году предприятие выпустило 29 тысяч тонн готовых труб, то в 2018 году эта цифра составляет 36 тысяч тонн, а в 2019 году по плану завод должен выпустить 38 тысяч тонн готовой продукции.— Объемы производства растут, заказами мы обеспечены. Готовая продукция реализуется на российский и казахстанские рынки. Вопросы безопасности наших рабочих бесспорно является нашей приоритетной задачей. Так как в этом году 28 апреля приходится на выходной день, мы решили провести Всемирный День безопасности сегодня, 26 апреля. Этот день предназначен для того, чтобы исключить все несчастные случаи, которые могут произойти на производстве. На каждое предприятие направляются опросные листы, с помощью которых мы проводим оценку своих рабочих мест, проводим анкетирование среди руководителей и работников предприятия. Каждый работник вовлечен в данный процесс, для того, чтобы объективно оценить все риски безопасности для каждого рабочего места. Затем эти листы мы собираем, проводим мониторинг, выявляем эти риски для каждого рабочего места и разрабатываем план мероприятий, нацеленный на устранение рисков и обеспечения безопасности рабочих мест. Эта работа проводится ежегодно. В производстве мелочей не бывает, тем более, когда это касается жизни и здоровья наших сотрудников. Ведь все правила техники безопасности написаны кровью, не мы это придумали. Наши работники приходят к нам живыми и здоровыми, а значит, и уйти от нас они должны невредимыми. С рабочими ежеквартально проводится инструктаж, — сообщил Олег Сатаров.Стоит отметить, что завод специализируется на производстве обсадных и насосно-компрессорных труб с резьбовыми соединениями, включая высокогерметичные резьбовые соединения класса «Премиум», предназначенных для нефтегазовой отрасли. Предприятие имеет в своем составе производственное подразделение в городе Уральск и представительство в столице Республики Казахстан городе Нур-Султан.Для комфортной и безопасной деятельности на базе предприятия созданы все условия. В три смены работают 4 бригады. Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Рабочие места оборудованы согласно установленным требованиям охраны труда и соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим и экологическим нормам. Для того чтобы работники не забывали о правилах техники безопасности, накануне проведения Всемирного Дня безопасности на территории предприятия была установлена наглядная агитация с фотографиями детей сотрудников.Заместитель генерального директора по технологии и качеству ПАО «ТМК» и директора по качеству трубных заводов, входящих в холдинг, дали высокую оценку, проводимой работы на предприятии.— Сегодня мы обошли основные производственные участки и участки хранения продукции и оборудования. Мы подчеркиваем хорошую организацию труда и развитую систему по наглядной агитации пропаганды безопасной работы. Нам все очень понравилось, — отметил заместитель генерального директора «Трубной Металлургической Компании» по технологии и качеству Алексей Емельянов. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.