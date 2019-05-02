Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, на трассе столкнулись автомашины "Ниссан" и "УАЗ". – В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Ниссана» и пассажир автомашины "УАЗ" от полученных телесных повреждений скончались в ЦРБ поселка Шубаркудук. Кроме этого, с места аварии госпитализированы пассажир автомашины «Ниссан», водитель и три пассажира автомашины "УАЗ", - сообщили полицейские. По данному факту начато досудебное расследование, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.