Очевидцу повезло снять видео – прямо перед его машиной, пока горел красный сигнал светофорадевушка разбивала о голову яйца и поливала себя кока – колой. Вторая девушка ее при этом, зачем то снимала. Происходило это в городе Жанаозен, Мангистауской области. KjX2Uf5kQCo «Проявление умственных способностей нового интернет поколения» «Может на спор?» - комментируют данное видео в сети. Как выяснялось, это было условием спора на 100 000 тенге.